МИД требует допустить к Сенцову украинских врачей и консула, - Беца

Реакцию в своем аккаунте в Twitter опубликовала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Олег, вы должны жить! И бороться. Требуем от РФ срочно допустить украинских врачей и консула к политзаключенному Олегу Сенцову", - написала она.

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего.

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