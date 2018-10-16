"Патрульный" террористов РФ сдался правоохранителям в Бахмутском районе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 26-летний мужчина получил шанс освободиться от ответственности и начать новую жизнь. Полицейские установили, что в 2014 году он поддался на пропаганду и вступил в ряды наемников РФ. В составе автопатруля он осуществлял незаконную проверку документов жителей района.

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Но служба оказалась не такая, как рассказывали террористы. Поэтому мужчина почти сразу покинул бандформирования и все эти годы жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое.

Теперь экс-наемник решил вернуться к нормальной жизни. Полицейские проверяют деятельность бывшего наемника. Только после того, как будет установлено, что на время пребывания в НВФ он не оказывал тяжких преступлений против мирного населения, мужчину могут освободить от уголовной ответственности.

Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления.

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Напомним, на выходных в полицию Бахмута сдался 26-летний экс-охранник захваченных админзданий.