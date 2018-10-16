Овсяная каша, кисломолочные продукты и паровые мясные шарики, - ФСИН рассказала о меню Сенцова в колонии

Об этом ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, передает Цензор.НЕТ.

"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурты, паровые мясные шарики. На обед - суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе - картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин - рыбное суфле с припущенным диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник - стакан кефира", - сказал Максименко.

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По словам замдиректора ФСИН, Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки.

"Слухи о его госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее, я бы даже сказал, как удовлетворительное", - сообщил замдиректора ФСИН, курирующий вопросы медицины.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, как ранее писало ТАСС, опровергло заявление родственников режиссера Олега Сенцова об ухудшении его здоровья и переводе в реанимацию.

"В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности, - подчеркнули в УФСИН. - В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное. Сенцов, как и прежде, находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников, в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается".

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Как отметили в ведомстве, рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание (после окончания голодовки) Сенцов "соблюдает в полном объеме".

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций.Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего. В МИД Украины потребовали допустить к политзаключенному украинских врачей и консула.