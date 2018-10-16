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16.10.18 23:01

Катастрофа Су-27: погиб полковник Иван Петренко. ФОТО

В результате катастрофы истребителя Су-27 в Винницкой области погиб заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил командир Воздушного командования "Восток" Олег Струцинский.

Иван Петренко был летчиком 1 класса, он допущен к полетам на всех самолетах этого класса.

"Этот вылет был ознакомительный, не самое сложное", - рассказал Струцинский.

Также Струцинский отметил, что все самолеты перед началом учений проверялись, и самолет с технической неисправностью просто не мог быть допущен к полетам.

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"Я пока не могу сказать о причинах, по словам очевидцев лишь известно, что самолет был низкий высоте, врезался в землю и затем загорелся", - сказал он.

"Это подготовленный пилот, вероятность  того, что это могла быть ошибка пилота, очень мала", - добавил Струцинский.

Коллеги Петренко отмечают, что он был одним из лучших летчиков вообще, "таких пилотов может осталось 40-50 на всю Украину". Петренко участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Последний год Петренко жил в служил в Днепре. У 46-летнего мужчины остались жена и дочь.

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Катастрофа Су-27: погиб полковник Иван Петренко 01

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

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