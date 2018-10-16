Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении четырех экс-"беркутовцев"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве участника мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов о его задержании, бывшему милиционеру столичного полка "Беркут", который является действующим сотрудником полиции, 5 октября сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенное группой лиц; незаконное препятствование проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенное группой лиц; составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов).

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Кроме того, в период с 9 по 11 октября завершено досудебное расследование по двум уголовным производствам в отношении четырех бывших сотрудников ПМОН "Беркут", которые обоснованно подозреваются в совершении аналогичных преступлений. Подозреваемым и их защитникам предоставлены для ознакомления материалы, собранные стороной обвинения.

Ранее по фактам этих событий в суд направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 15 работников столичного "Беркута".

Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.

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