Двое украинских воинов погибли, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, активизировалась работа вражеских снайперов.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединскоеи Широкино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СЦКК показали последствия обстрела террористами трех населенных пунктов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Отмечается также, что по опорным пунктам украинских войск вблизи Луганского противник бил из 120-и 82-мм минометов калибра, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Водяного оккупанты обстреливали из 82-мм минометов. В Марьинке и Березовом по украинским защитникам вели огонь снайперы.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - сообщили в пресс-центре ООС.