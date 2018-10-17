В Техасе установлен День чествования памяти жертв Голодомора в Украине, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.

"Столица штата Техас, город Остин, официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине", - сказано в сообщении.

Сообщается, что мэр города Стив Адлер издал специальную Прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 года Днем памяти жертв Голодомора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Губернатор Миннесоты подписал прокламацию, которой Голодомор признается геноцидом украинского народа, - посольство. ДОКУМЕНТ

В связи с этим, дипломатическое представительство выразило благодарность украинской общине за "весомый вклад в общие усилия по восстановлению исторической справедливости".





