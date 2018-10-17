Российская армия покупает американские системы связи из-за их уникальности и надежности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лента.ру.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.

"У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система Iridium уникальна, в какой-то степени, они монополисты", - сказал эксперт российского издания.

Всемирный оператор спутниковой телефонной связи Iridium обеспечивает практически полный охват поверхности Земли. Орбитальная группировка компании, зарегистрированной в США, насчитывает 66 спутников, которые расположены на орбитах на высоте 780 километров.

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Единственная российская низкоорбитальная спутниковая система связи "Гонец" насчитывает девять космических аппаратов, выводимых на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Полноценное функционирование системы требует выведения еще 12 космических аппаратов.

В апреле замглавы Россвязи Игорь Чурсин заявил, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов. В том же месяце гендиректор "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов отметил, что спутники системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.