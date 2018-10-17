Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Осман Пашаев, передает Цензор.НЕТ.

"ТПшечка, автокефалия и союзники Москвы. Мой младший сын с Дилярой в Стамбуле живут на Каракёе. У них прямо под домом есть прикольная церковь. Я ее постоянно пощу, когда прилетаю. Это Турецкая православная церковь. Не знаю, что там с иконами, но портрет Ататюрка у них побольше иконостаса в Соборе Святого Георгия в Балате. Создали ТПЦ при Ататюрке греки-фаны Мустафы Кемаля. Хотели подменить "пятую колонну" в лице Вселенского патриарха и даже отжали у константинопольской церкви пару храмов. Не помогло. Уже при Ататюрке власти перестали их поддерживать, а потом и вовсе разгоняли полицией за попытку рейдерить Фенер. Но отжатое осталось "турецким православным". Сейчас, кажется, даже паствы нет. Сдают свои церкви в аренду. Там же тусовочный район - всё дорого", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это ересь, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко

"Патриаршат в ТПЦ уже четыре поколения семьи Эренерол под именем патриархов Эвфимиев. Сейчас вроде Эвфимий четвертый, которого никто не рукоположил. Турецкая православная церковь даже на фоне неканонических церквей настолько неканоническиа, что позволяет себе женящихся еписков и мусульманские имена. В общем ржачные атеистические православные имени турекцого красного знамени. Но главный там даже не патриарх, а пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол. Она внучка того первого Эвфимия и очень активная тетка. Жила во Франции и чем-то торговала, была кандидатом в депутаты турецкого парламента от турецких националистов. Не так давно шесть лет отсидела в тюрьме по делу Эргегекон. Якобы была среди заговорщиков, готовивших сместить Эрдогана. Ее осудили на пожизненное. Но в 2014-м выпустили, сказав, что ничего не было - это всё наговоры Гюлена", - добавил журналист.

"Так вот теперь эти полуаферисты, полунационалисты, полугреки - союзники Кирилла и Путина. Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за превышение полномочий в деле признания УПЦ. По Лозанскому мирному договору Фенер якобы обязан обслуживать только потребности православной общины Турции, а подготовкой Томоса якобы вмешался в межгосударственные дела. Свечку не держал, но без русского бабла эта турецкая Патриархша даже не отсвечивала бы. Будете в Стамбуле - сходите в эту церковь. Весело и главное карикатурно показывает, что такое на самом деле сегодняшняя московская церковь", - резюмировал Пашаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экзарх Илларион - Порошенко: "Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси". ВИДЕО





Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.