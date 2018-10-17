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17.10.18 09:13

Постпредом США при ООН может стать представитель Госдепа Хизер Нойерт, - Politico

В Белом доме рассматривают возможность предложить официальному представителю Государственного департамента США Хизер Нойерт стать постоянным представителем страны в ООН.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом пишет американское издание Politico.

Издание называет Нойерт "эффективным сторонником внешней политики администрации Дональда Трампа".

В администрации президента и Госдепартаменте США не стали комментировать информацию издания Politico.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США будет другой представитель в ООН: Никки Хейли уходит в отставку

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.

После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН. Позже информация была опровергнута.

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