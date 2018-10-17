В Украине никогда не будет принято решение превратить Донецк или Луганск в Грозный, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно. И этим мы отличаемся от русских", - написал он.

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Президент подчеркнул, что это "Кремль легко уничтожал мирное население "ковровым" бомбардировкам": "А Украина - не Россия. И мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям".