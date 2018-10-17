Изъята очередная партия незаконных сигарет с оккупированных территорий

В Донецкой области сотрудники ГФС Украины из состава Объединенных сил разоблачили базу хранения контрафактных сигарет на более чем 3 миллиона гривен. Сообщает пресс-служба Операции объединенных сил правоохранителей ГФС, СБУ и других силовых ведомств, пишет gazeta.ua.

Во исполнение распоряжения командующего объединенных сил о прекращении контрабандного перемещения товаров в районе проведения операции Объединенных сил правоохранители из разных силовых ведомств продолжают сбор фактических данных о противоправной деятельности с целью прекращения таких правонарушений.

12 октября сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины и Службы безопасности Украины, которые входят в состав Объединенных сил, совместно с прокуратурой Донецкой области перекрыт канал перемещения табачных изделий через линию разграничения с временно оккупированной территорией Украины.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено жителя Краматорска, который с помощью микроавтобусов перевозил вне контрольного пункта въезда-выезда сигареты с поддельными марками акцизного налога и реализовывал данную "продукцию" в других регионах Украины.

По результатам проведения совместной операции спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, Службы безопасности Украины и прокуратуры Донецкой области в арендованном складском помещении, которое использовалось для накопления табачных изделий, правоохранители обнаружили 93,3 тысячи пачек контрафактных сигарет на общую ориентировочную стоимость 3,3 миллиона гривен.

По данному факту начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

Производители видят основную проблему в отсутствии должной координации и взаимодействия между различными органами, ответственными за свои "участки" борьбы с нелегальной торговлей.

Так, в пресс-службе ЗАО "Филип Моррис Украина" объяснили: "В августе прошлого года мы поддержали Национальную стратегию по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий до 2021 г., принятую правительством. Одним из основных направлений реализации этой стратегии является усиление ответственности за нарушение в сфере производства и оборота табачных изделий и в частности введение уголовной ответственности за их контрабанду.

Но приняв эту стратегию более года назад, правительство до сих пор не утвердило план действий для реализации этой стратегии. А без утверждения и надлежащей имплементации такого плана стратегия может остаться нереализованной. Поэтому мы просим правительство обратить внимание на острую необходимость принятия плана действий по реализации стратегии в ближайшее время".