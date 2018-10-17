Судью Верховного суда поймали на ложном декларировании, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверки деклараций направило в суд 9 протоколов об админнарушении, среди которых и протокол в отношении судьи Верховного суда Александра Потыльчака. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.

"НАПК установило, что Александр Потыльчак, судья Верховного суда Украины, подал заведомо недостоверные сведения в разделах декларации 2015 года: "Объекты недвижимости", "Корпоративные права" и "Доходы, в том числе подарки" на общую сумму 303 тысячи 400 гривен. Это свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, связанного с коррупцией ", – говорится в сообщении.

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Также в суд направили протоколы в отношении: депутата Вишневого горсовета Киевской области Ирины Кобзарь, экс-заместителя начальника отдела финобеспечения ГУ "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции" Жанны Данюк, уволенной с должности начальника Отдела обращений граждан Госслужбы по вопросам геодезии Екатерины Логвин, главного специалиста – юрисконсульта отдела претензионно-исковой работы Управления правового обеспечения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олега Талана.

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Кроме этого, НАПК установило, что Руслан Литвиненко, находясь в должности прокурора Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, несвоевременно сообщил агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением 15 июля 2017 года транспортного средства "Lexus LS 460" 2007 года выпуска стоимостью 1 миллион 116 тысяч 482,87 гривны.

Также несвоевременно подали без уважительных причин ежегодные декларации за 2017 год: Лариса Жабенко, будучи уволенной в 2017 году с должности заместителя директора Центра адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза, и Ольга Захарова, находясь в должности прокурора Киево-Святошинского местной прокуратуры Киевской области.

"Составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке", – напомнили в НАПК.

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