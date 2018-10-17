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17.10.18 12:17

Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Александр Моцик считает, что переговоры в рамках ТКГ близки к тупиковой ситуации, а Россия стремится заморозить конфликт.

минск

"Прошёл 97-й раунд переговоров. На самом деле ситуация близка к тупиковой и всё из-за позиции РФ... которая не хочет идти на нормальный процесс урегулирования процесса дипломатическим путём, а желает заморозить ту ситуацию, которая там есть", - сказал он в рамках дискуссии "Какая миротворческая миссия нужна Украине?" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Моцик также рассказал, что в рамках ТКГ не удалось уговорить российскую сторону отменить проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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"Мы так и не смогли уговорить Россию отменить те выборы, которые она хочет провести на оккупированных территориях 11 ноября... Также не удалось договориться на встрече заместителей дипломатических советников лидеров четырёх стран провести саммит до конца этого года", - проинформировал он.

Кроме того, по его словам, российская сторона не желает идти на создание отдельной группы в рамках ТКГ по вопросам границы.

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