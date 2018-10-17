Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик

"Прошёл 97-й раунд переговоров. На самом деле ситуация близка к тупиковой и всё из-за позиции РФ... которая не хочет идти на нормальный процесс урегулирования процесса дипломатическим путём, а желает заморозить ту ситуацию, которая там есть", - сказал он в рамках дискуссии "Какая миротворческая миссия нужна Украине?" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Моцик также рассказал, что в рамках ТКГ не удалось уговорить российскую сторону отменить проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нет никакого прогресса", - Ирина Геращенко о ситуации по освобождению заложников

"Мы так и не смогли уговорить Россию отменить те выборы, которые она хочет провести на оккупированных территориях 11 ноября... Также не удалось договориться на встрече заместителей дипломатических советников лидеров четырёх стран провести саммит до конца этого года", - проинформировал он.

Кроме того, по его словам, российская сторона не желает идти на создание отдельной группы в рамках ТКГ по вопросам границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страшилки РФ о выходе из Совета Европы - баян, - Кулеба