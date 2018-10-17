Террористы из "ЛНР" сообщают о взрыве в детском саду, ранена женщина

В детском саду оккупированного поселка Донецкий Луганской области произошел взрыв гранаты, есть пострадавшая. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В так называемом "Министерстве по чрезвычайным ситуациям" террористической группировки "ЛНР" сообщили, что в результате взрыва пострадала завхоз детсада.

Сообщается, что у женщины осколочное ранение правого нижнего века и травма пальца левой руки. Предполагают, что взрыв прогремел в результате детонации ручной гранаты.

Напомним, 12 октября 2018 года в городе Лисичанск Луганской области часть ракеты упала во дворе школы. Вскоре в школе 27 временно приостановили обучение.

Также на Цензор.НЕТ: ТЦ "Маяк" сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский. ФОТОрепортаж