"Вице-премьер" оккупированного Крыма Нахлупин задержан в Москве, - росСМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП.

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"В Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК с утра 17 октября проходятся обыски и выемка документов. Здания оцеплены, внутрь никого не пропускают. Следственные действия также начались в "Крымэнерго". По предварительным данным, причиной стало задержание вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, курирующего эти ведомства", - говорится в материале.

Задержание также изданию подтвердил источник в марионеточном "совмине Крыма". По данным источника, причиной задержания стало плохое освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.

Накануне задержания "зампред крымского правительства" Георгий Мурадов говорил, что Нахлупин должен был поехать 15 октября вместе с делегацией в Сирию, но на фото и в отчетах пресс-службы "правительства" он никак не обозначен.

Что он делал в это время в Москве тоже пока не ясно, пишет КП.

В свою очередь пророссийский блогер Владимир Гарначук отмечает в Telegram, что "Нахлупин пытался поделиться награбленным на стройке дорог, включая Тавриду в Москве. Раньше у него это, кстати, получалось очень хорошо. Теперь Аксенов его выставляет главным вором, при том, что Нахлупин воровал, но доляну шефу отстегивал. Но, разумеется, никто вопросов Аксенову задавать не намерен. Пока не намерен".

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Как известно, Виталий Нахлупин — уроженец Донецкой области, получил должность "вице-премьера" Крыма в январе 2016 года, а до этого возглавлял комитет "госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике".