"Киевводоканал" из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал" на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 10:00 17 октября аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.
Временно будет отсутствовать водоснабжение по таким адресам:
- улица Ларисы Руденко, 9а;
- улица Голосеевская, 7;
- проспект Академика Глушкова, 22;
- улица Николая Закревского, 89а;
- улица Пшеничная, 4а, 5, 8, 9;
- улица Дашавская, 27, 27а.
Также сообщается, что ориентировочный срок ликвидации аварии одни сутки.