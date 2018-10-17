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17.10.18 13:45

"Киевводоканал" из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы. СПИСОК

На нескольких улицах столицы отключили холодное водоснабжение из-за аварии на сети холодного водоснабжения.

вода

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал" на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 10:00 17 октября аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.

Временно будет отсутствовать водоснабжение по таким адресам:

Также сообщается, что ориентировочный срок ликвидации аварии одни сутки.

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Киевводоканал из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы 01

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