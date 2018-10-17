"Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По информации телеканала "360", который ссылается на очевидцев, якобы кто-то подкинул бутылку в окно первого этажа керчинского техникума, после чего прогремел взрыв. Mash утверждает, что в колледже пытались захватить заложников, затем началась стрельба, а после прогремел взрыв. Такая информация якобы "проходит по линии экстренных служб".

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — приводят местные СМИ слова очевидцев. Как пишут в соцсетях, "очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, четыре-пять машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол". Позвонивший в эфир радио "Комсомольская правда" студент колледжа, назвавшийся Семеном Гавриловым, рассказал о напавшем: "Он начал стрелять по людям. Знакомое лицо. Вроде он в колледже у нас учился". Гаврилов также сообщил, что при взрыве в здании вылетели стекла, рамы и двери.

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"Говорит Москва" в своем телеграм-канале сообщает со ссылкой на очевидцев, что на 1 этаже здания колледжа был взрыв, а на 2 этаже — стрельба. Нападавший, по их словам, стрелял из ружья (или дробовика). Не исключено, сообщает радиостанция, что нападавших было двое.

Вот что рассказал Business FM Николай, который учится в этом политехническом колледже:

— Я был рядом, я был у мастерских. И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить. Ну, мы вышли, и всё.

— А выстрелы из автомата — это что, это откуда?

— Это со стороны именно колледжа. Мы в мастерских были, метров за 200.

— А кто это мог стрелять, есть ли какие-то предположения?

— Мы не знаем, вообще не знаем.

— А есть ли предположения, что это могло взорваться? Там еще говорят, что-то подкинули на первый этаж.

— Мне кажется, это чем-то... либо гранатой, либо чем-то... не знаю, взорвалось что-то.

— А газ, еще есть одно предположение, там есть вообще газ, проведен?

— Газ? Я не знаю. Я в столовой ничего такого не видел. Ни газа такого.

— А всех удалось вывести уже из колледжа?

— Вот это не знаю.

На сайте Kerch.fm также есть такое сообщение: "В редакцию позвонили керчане и сообщили, что в керченском металлургическом техникуме люди с автоматами".

Вахтёр керченского колледжа Наталья Паникоровская рассказала RT:



"Я не знаю, каким образом они проникли. Были дети, шёл поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошёл поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть. Выстрелы я слышала. В скорую звонила, тревожную кнопку жала. Мне кажется, не одиночные, а автоматные, очередью были. Меня перевязали, еду обратно"

"Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты", — рассказал RT один из учеников колледжа. По словам собеседника, всех учеников после ЧП правоохранительные органы отправили домой. Собеседник отмечает, что, спасаясь, люди прыгали из окон колледжа