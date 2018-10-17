Осквернение могилы Бандеры - не случайность, у полиции есть понимание ситуации, - Климкин

Об этом сказал журналистам на заседании Кабмина министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: С главой МИД Венгрии встретимся на следующей неделе и посмотрим, как двигаться дальше, - Климкин

"Надгробие осквернил конкретный человек. Я знаю этого человека. Это не является случайным. В канун предоставления Украине автокефалии", - сказал Климкин.

По его словам, местная полиция показывает понимание ситуации. На днях представители полиции Украины намерены провести встречу с представителями полиции Баварии по этому вопросу.

Также министр напомнил, что в 2017-м, когда был скандал с перезахоронением останков украинского поэта Александра Олеся, было высказано предположение о создании пантеона выдающихся украинцев, захороненных за рубежом. "Необходима дискуссия и решение о создании такого пантеона", - подчеркнул министр.

Смотрите также: В Киеве перезахоронили прах поэта Александра Олеся и его жены: "Когда ангелы возвращаются на Родину, это неспроста". ФОТОрепортаж

Ранее стало известно, что пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене. После этого в Украинском институте нацпамяти призвали ускорить создание национального пантеона для переноса праха выдающихся украинцев в Киев.

Напомним, идея о создании пантеона захоронений выдающихся украинцев стала актуальной после насильственной эксгумации останков украинского поэта, писателя и драматурга Александра Олеся в Праге.