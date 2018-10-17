Большинство погибших при взрыве в керченском колледже - учащиеся, - "омбудсмен" в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ТАСС так называемый уполномоченный по правам человека в оккупированном Крыму Людмила Лубина.

"Естественно, будем решать вопросы с семьями, оказывать психологическую помощь, так как погибли в основном дети. Я сейчас постараюсь туда вылететь и уже на месте консультировать", - сказала она.

Лубина добавила, что бригада психологов уже работает на месте.

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Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.