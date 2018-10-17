За первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя

В Украине в течение первого дня, 16 октября, полноценного применения TruCam сотрудники патрульной полиции составили 231 административный материал на водителей за нарушение ими скоростного режима. Об этом у себя в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"За дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима. Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там – самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего – разбитые машины и пострадавшие люди", – написал он.





По его словам, главная задача патрульной полиции – не привлечь к ответственности, а "предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего".

"Именно поэтому, мы используем приборы максимально открытым способом!" – пояснил Белошицкий.

Напомним, со вчерашнего дня, 16 октября, патрульные начали привлекать к ответственности водителей за превышение установленных ограничений скорости движения, используя портативные устройства измерения скорости TruCam.

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За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривен, а более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

В МВД заявили, что патрульные будут использовать TruCam в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения, а также только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений скоростного режима находятся служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе патрульные использовали TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

8 октября в Украине в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использование средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройств измерения скорости TruCam.

TruCAM – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие прибора от "Визира" и ему подобных – он использует не радиоволну, а световой луч – лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и местоположении (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают через встроенный в прибор GPS-приемник. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тысяч фото или 16 тысяч видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, ведь проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.