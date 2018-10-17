Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудили уголовное дело по статье "теракт"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уголовное дел по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".
По предварительным данным СК, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Она отметила, что данные о пострадавших уточняются, большая часть из них - подростки.
"На месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва", - сказала С.Петренко.
Она отметила, что в связи с произошедшим сформирован штаб, в который вошли российские оккупанты от СК, ФСБ и МВД, следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.
В результате подрыва в среду в политехническом колледже в оккупированной Керчи взрывного устройства погибло 10 человек, еще порядка 50 пострадали.