В вопросе миротворцев на Донбассе сложно надеяться на прогресс до выборов президента, - представитель Украины на переговорах в Минске Моцик

"Думаю, что в Кремле рассчитывают что выборы внесут некий хаос. И активно работают над этим. Поэтому сложно рассчитывать на какой-то прогресс (в вопросе согласования миротворческой миссии ООН на Донбассе. - Ред.) до выборов", - сказал он в рамках дискуссии "Какая миротворческая миссия нужна Украине?" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Моцик также отметил заметный регресс в активности российской делегации на переговорах в рамках ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик

"Как бы мы не хотели, нам придётся разговаривать с Россией. Никуда мы от этого не денемся", - добавил он.

По его словам, позиция Украины относительно количества миротворческой миссии заключается в том, что необходимы по меньшей мере 20 тыс. миротворцев, 5 тыс. полицейского персонала и ещё несколько тысяч административного персонала на время переходного периода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев, - Волкер

А.Моцик добавил, что в состав миссии могут войти представители Швеции, Финляндии, Польши, Испании, стран Балтии.