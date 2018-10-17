Новое региональное управление морской охраны возьмет под контроль всю морскую границу Украины, - Цигикал

Во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении П.Цигикал отметил, что в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля над въездом в Украину, а для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второго Крыма не будет. Если будет обострение, мы применим силу, - командующий ВМС ВСУ Воронченко о ситуации в Азовском море

Как сообщалось, в мае текущего года украинское погранведомство начало комплексную реформу морской охраны, в рамках которой было создано региональное управление морской охраны.