Террориста "ДНР" из батальона "Восток" задержали в Кировоградской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали в Кировоградской области террориста организации "ДНР". Об этом сообщают в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель области в июле 2014 года присоединился к рядам террористической организации "ДНР" и поступил в незаконное вооруженное формирование боевиков так называемого батальона "Восток". Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

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Как отметили в СБУ, в начале этого года наемник покинул ряды "ДНР" и переехал в Россию. Сотрудники СБУ задержали его в одном из поселков Кировоградской области, куда он приехал навестить родственников.

Сейчас террористу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.







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