Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Керчь - это Украина ... искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим, раненым - скорейшего выздоровления. Сегодня мы, вся Украина, скорбим вместе с керчанами и сочувствуем вам, дорогие наши. Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, должен обеспечить пострадавших необходимым лечением. И конечно, есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для развертывания настоящего террора на оккупированном полуострове. кэгэбисты - мастера провокаций и взрывов, мастера развязывать террор на крови... Вспомним взрывы и теракты в Москве, Чечне, Беслане других городах и регионах РФ, которые организованы самой российской властью для запугивания людей и террора. Сердце болит от того, во что превращается когда-то туристический Крым. Отравление детей в Армянске, взрывы в Керчи. Горе, безответственность, бесхозяйственность, беда, разрушение, смерть", - завила Геращенко.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.