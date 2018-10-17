Российский сенатор поспешил заявить об "украинском следе" в деле о теракте в Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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"Не думаю, что рука "Исламского государства" способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все", - приводит слова Клинцевича его пресс-служба.

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Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.