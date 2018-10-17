Российский сенатор поспешил заявить об "украинском следе" в деле о теракте в Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Не думаю, что рука "Исламского государства" способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все", - приводит слова Клинцевича его пресс-служба.
Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.
Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.