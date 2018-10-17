Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте"

Об этом на своей странице в Facebook написал, оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... ...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще", - написал он.

"Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам", - отметил журналист.

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"Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье. Я не злорадствую. И сейчас - действительно сочувствую. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили - будет именно так. Хоть о своих детях подумайте. Но нет. Вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин. Ну, что я могу сказать... А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО. На самом деле, это - еще только начало. Самый легкий день был сегодня. Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите". Выучите и её тоже. Пригодится. Добро пожаловать в гавань. А вас предупреждали. Вас же предупреждали?" - резюмировал Бабченко.

Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.