Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
17.10.18 16:23

Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в оккупированной Керчи, судя по его странице в соцсети, был фанатом президента РФ Владимира Путина и поддерживал агрессию РФ против Украины.

Об этом говорится в сообщении "ИнфоВойска Украины" в Твиттере, по результатам анализа соцсетей керченского стрелка Владислава Рослякова, передает Цензор.НЕТ.

"Судя по всему, сегодняшний террорист напавший в оккупированном украинском городе на колледж, являлся последователем рашизма и любителем Путина. Так что все логично", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы. ВИДЕО

Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем рашизма 01
Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем рашизма 02
Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем рашизма 03

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100