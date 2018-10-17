Правовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не был отстранен от исполнения обязанностей в связи с отсутствием правовых оснований для такого шага. Об этом в ходе заседания Комитета ВР по вопросам борьбы с коррупцией заявил глава Внешней разведки Егор Божок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"По состоянию на сегодня у меня отсутствуют правовые основания для отстранения Сергея Семочко от выполнения служебных обязанностей", – заявил он. Божок отметил, что Семочко не первый день работает в органах и после аннексии Крыма перешел на работу в СБУ в Киев.

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Членов комитета эта информация возмутила, потому что в отношении Семочко СБУ уже начала оперативные следственные действия на предмет государственной измены.

"В прессе, например, также циркулирует информация о наличии у сына главы Внешней разведки России Нарышкина удостоверения на постоянное проживание в Венгрии", – провел параллели и ответил на замечания депутатов Божок.

В свою очередь первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов на заседании комитета подтвердил, что"на данный момент проводится проверка информации, которая была обнародована в СМИ о Сергее Семочко".

"Есть два варианта дальнейшего развития ситуации. Или информация подтвердится. Или же дело будет закрыто. Сейчас идут оперативные следственные действия", – сказал он.

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.