Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В связи с ситуацией связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админгранице. Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу, и личного состава. Основное внимание персонала, несущего службу в контрольных пунктах, а также осуществляющих непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущение перемещения запрещенных предметов. В службу привлечены служебные собаки, натренированные на поиск оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, осуществлено усиление нарядов и военного наблюдения, организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.