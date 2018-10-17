Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату

Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Соответствующий документ "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" зарегистрирован в среду на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект определен Президентом как неотложный и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Согласно тексту, цель законопроекта — создание условий для осуществления Церковью Вселенского Патриархата богослужений в Украине.

Кроме того, в документе говорится об "обеспечении религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской Церковью-Матерью", а также об "устранении негативных последствий вмешательства России – государства-агрессора в жизнь Украинского Православия".

Андреевскую церковь предлагается передать Константинополю в бесплатное постоянное пользование. При этом сооружение не будут исключать из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Как сообщалось, 16 октября представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшие дни Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.

Сам Президент заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.