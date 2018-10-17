Активисты сообщили, что на рынке Днепра торгуют формой Нацгвардии, проверка на складах нарушений не выявила

Об этом Радіо Свобода 17 октября сообщил представитель Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины Максим Зубов, передает Цензор.НЕТ.

"Была проведена проверка складов вещевого имущества воинских частей Днепровского гарнизона. Никаких нарушений выявлено не было", - отметил Максим Зубов.

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Как сообщает издание, на прошлой неделе общественное объединение "Национальные дружины" обнародовало информацию о зафиксированном активистами факте продажи в одной из палаток на Курчатовского рынка военной формы Национальной гвардии Украины.

По данным активистов, в продаже были обнаружены комплекты белья, куртки, бушлаты, штаны. По их словам, все это военная форма, продажа которой запрещена: на упаковках есть надпись "Собственность НГУ, не для продажи".

В полиции сообщили, что выезжали на вызов активистов, информация зарегистрирована.

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