Суд вынес приговор пятерым пособникам террористов "ДНР" в Мариуполе, - Сарган

Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор пяти гражданам, причастным к деятельности террористической организации "ДНР". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

"Ильичевский районный суд г. Мариуполя огласил обвинительный приговор по делу 5 граждан, причастных к деятельности террористической организации "ДНР", – написала Сарган на своей странице в Facebook.

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По словам пресс-секретаря генпрокурора, супруги – граждане РФ, проживавшие в Волновахском районе Донецкой области, с августа 2014 года по апрель 2015 года сотрудничали с "ДНР", привлекая к своей деятельности 46-летнего жителя Мариуполя, 43-летнего жителя Володарского района и 39-летнего жителя Запорожской области.

"Террористы сдавали врагам фото- и видеоинформацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения украинских военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, которые перемещались по территории Запорожской и Донецкой областей во время проведения АТО. Полученные от информаторов сведения террористы использовали для осуществления обстрелов украинских позиций", – добавила она.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил граждан РФ к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а троих других соучастников – к 5 годам лишения свободы каждого.

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