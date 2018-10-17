После событий в Калиновке мы выделили 13 млн грн на арсенал в Ичне - вывезли 56 тысяч тонн боеприпасов, шло оборудование периметра, - Полторак

Об этом сообщил на брифинге глава Минобороны Степан Полторак после заседания комитета по нацбезопасности по взрывам в Ичне, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы приняли ряд решений, которые в основном связаны с тем, что мы давно должны были сделать. Это касается доработки законодательной базы, разработкой проектов постановлений правительства, которые ускорят строительство новых складов, выделения дополнительного ресурса", - заявил Полторак, подчеркнув необходимость системного решения в этом вопросе.

Он уведомил, что после событий в Калиновке было выполнено большинство советов, в том числе, на арсенале в Ичне. "Начиная с того, что был значительно усилен военнослужащими - на посту находилось по два человека, был резерв охраны 10 человек, 12 человек находились по периметру на расстоянии трех километров в патрулях, мы ввели подразделение радиоэлектронной борьбы, кинологическое подразделение, батальон охраны. Мы выделили 13 миллионов на Ичню, чтобы на первом этапе завершить оборудование периметра, и эта работа должна была завершиться до конца 2018 года", - рассказал глава Минобороны.

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Полторак также сообщил, что до ЧП с территории арсенала вывезли 56 тысяч тонн боеприпасов, а всего по стране - 450 тысяч тонн боеприпасов, из которых более 300 тысяч тонн - в другие части, в более защищенные хранилища.

Он уверен, что принятых мероприятий мало - чтобы решить проблему, нужно строить закрытое хранилище подземного типа. И эти работы также уже начаты.

"На одном арсенале мы строим восемь таких хранилищ, которые выдерживают серьезную нагрузку - на один метр 5 тонн взрывчатки. Всего таких хранилищ будет 136", - заявил министр. При этом планируется минимизировать влияние человеческого фактора. Также он подчеркнул, что скорость строительства во многом зависит от мощностей застройщиков.

Полторак подтвердил информацию о погибшем американском офицере во время тренировок.

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Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны постановил, что для надлежащего обустройства хранилищ боеприпасов в военном бюджете-2019 должно быть предусмотрено не менее 2 млрд грн.

26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").