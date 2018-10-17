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17.10.18 18:29

С начала суток 17 октября один наш воин получил ранение. Враг применил минометы под Талаковкой, Гнутово, Лебединским и Широкино, - штаб ООС

В течение сегодняшнего дня, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 6 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

С начала суток 17 октября один наш воин получил ранение. Враг применил минометы под Талаковкой, Гнутово, Лебединским и Широкино, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Из минометов калибра 120 мм враг обстрелял защитников Талаковки, а из минометов 82-го калибра вел огонь по опорным пунктам наших войск в районе населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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