РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата

Как передает Цензор.НЕТ, об ультимативном требовании РПЦ пишет "Сноб" со ссылкой на секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никона.

Священник РПЦ отметил, что пока Иерусалимский патриархат вообще никак не отреагировал на решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, однако рано или поздно ему все же придется это сделать. И если Иерусалим решит поддержать решение Вселенского патриархата об автокефалии, то "это будет продолжение скандала" - в этом случае РПЦ немедленно разорвет отношения и с Иерусалимом.

Это, конечно, не помешает верующим РПЦ присутствовать на ежегодной церемонии схождения Благодатного огня - а вот причащаться или служить службы там они уже не смогут, добавил Никон.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.