РосСМИ моментально распространили информацию о якобы "татарском" следе трагедии в Керчи, значит оккупанты готовы приступить к новым репрессиям, - Чубаров

Документ опубликован на facebook-странице Чубарова, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме. ВИДЕО

Приводим текст полностью:

"Заявление

Председателя Меджлиса крымскотатарского народа в связи с трагедией, случившейся в политехническом колледже города Керчи

17 октября 2018 года в политехническом колледже города Керчи, временно оккупированного Российской Федерацией, состоялись взрыв неустановленного устройства и применение стрелкового оружия, в результате которого погибли 18 человек из числа сотрудников и учащихся колледжа, имеются более 40 пострадавших, часть из которых находится в тяжелом состоянии.

Со стороны российских СМИ со ссылками на "правоохранительные" органы или "очевидцев" в течение нескольких часов были озвучены множество версий случившегося.

Подконтрольное правительству Российской Федерации сетевое издание "Лента.Ру", в числе других, поспешило распространить информацию о том, что, мол, "мужчине, который подозревается в причастности к взрыву в керченском техникуме, на вид 23 года, он похож на татарина", добавив при этом, что "…мужчина устроил стрельбу, добивая раненых, а потом был застрелен охраной".

Опубликованное "Лентой.Ру" утверждение о "татарском" следе трагедии моментально было перепечатано сотнями иных российских СМИ, что позволяет говорить о готовности российских оккупантов приступить к новым репрессиям и гонениям против крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

Лишь спустя несколько часов после случившейся трагедии, в Следственном комитете России, которое полностью замкнуло на себе расследование взрыва в политехническом колледже Керчи, временно оккупированного РФ, было оглашено имя молодого человека, устроившего кровавую бойню. Им оказался студент 4 курса указанного колледжа 18-летний Владислав Росляков.

От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии, случившейся в политехническом колледже города Керчи, временно оккупированного Российской Федераций.

Вина и ответственность за последствия случившейся трагедии полностью и целиком возлагаются на российские оккупационные власти и органы власти Российской Федерации – государства, оккупировавшего Крым.

Рефат Чубаров,

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа,

г. Киев, 17 октября 2018 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.