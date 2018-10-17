"В морской отрасли сегодня творится такой кавардак, которого не было никогда": Портовые операторы заявляют о давлении со стороны силовых структур

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом они заявили на пресс-конференции в среду, 17 октября.

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Они озвучили громкие факты необоснованных, по их словам, действий со стороны ГПУ, СБУ, ГФС и Нацполиции.

Толчком для общей встречи послужило блокирование терминала представительства швейцарской компании Risol в Одесской области. Представители ГПУ пытались вывезти из терминала 3 тысячи тонн зерна, которые якобы проходят как вещественное доказательство по делу одного из экспортеров, при этом не предъявив никаких документов на зерно. Таким образом, не взирая на то, что терминал не является фигурантом уголовного дела, его работа была полностью остановлена, что поставило под угрозу инвестиционный проект на сумму более 70 млн долларов США.

Данную ситуацию представители экспортных терминалов назвали последней каплей, так как все они так или иначе регулярно сталкиваются с подобным давлением. При этом миллионные убытки государство ни разу не компенсировало.

"Ни для кого не секрет, что ГФС создало систему, когда до 50% экспорта зерновых уходит в тень и до 25% подсолнечного масла также в тени. Чиновники на этом зарабатывают. Но когда они не могут найти источник этого заработка – компанию, которая вывозит, - то оказывают давление на терминалы. При этом не арестовают груз и не ставят его на ответственное хранение, чтобы потом разбираться в судах, и если будет решение суда, то конфисковывать этот груз. Чиновники тупо останавливают работу всего терминала, блокируют таможню. По последнему случаю мы простояли неделю, не могли грузить 3 корабля, более 800 вагонов стало в простой, а это миллион гривен. Мы неделю не могли ничего оформить, пока не заставили вернуть все в правовое поле. Вызвано все было простыми бумагами, написанными следователем ГПУ на таможню, пограничников и на Администрацию морских портов. В этих бумагах требовалось остановить погрузку и отход судов с терминала. Одна из этих организаций последовала требованиям и остановила оформление грузов.

Почему это происходит? Потому что ни один чиновник, нанесший ущерб на миллионы, не несет никакой ответственности за свои действия. Знаю, что мои коллеги так или иначе на себе это испытывали. Пять лет назад один лейтенант остановил работу завода (принеся убыток) 300 млн долларов в месяц. Это было и это продолжается и сегодня. Мы пару раз обращались с открытыми письмами к президенту и премьеру о том, что в морской отрасли сегодня творится такой кавардак, которого за 30 лет работы я никогда не наблюдал. Полное беззаконие и засилие чиновников", - пояснил ситуацию Шота Хаджишвили, директор Risol.

Он сообщил, что за последний год компания пережила более 15 обысков, в 14 случаев терминал не был фигурантом, но давление оказывалось именно на экспортеров.

По словам участников встречи, уже написано заявление о преступлении сотрудника прокуратуры, "который одной запиской заблокировал работу предприятия". Они просят ГПУ зарегистрировать заявление о преступлении и провести незаангажированное расследование.

"Мы будем следить, будет ли открыто производство по этому заявлению, и как будет проводится следствие", - сказала Ольга Матвиива, директор ОО "Бізнес-Варта".

Также операторы написали жалобы на действия данного сотрудника Генеральному прокурору Украины и Генеральной инспекции ГПУ. Они просят отстранить его от выполнения обязательств на время служебного расследования.

Кроме того, они направляют письмо на имя президента Петра Порошенко с просьбой взять ситуацию под личный контроль, так как он является гарантом прав и свобод в государстве.

Действия силовых структур по отношению к портовому бизнесу вредит не только экономике, но также ухудшают имидж страны и отпугивают инвесторов. Тогда как портовые операторы являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, отметил нардеп Иван Мирошниченко, глава ОО "Бізнес-Варта".

"Мы имеем внешний и внутренний кризис, в стране идет война. Поэтому говорить о том, что в Украину идут большие внешние инвестиции мы, к сожалению, не можем. При этом компании, присутствующие здесь, давно поверили в Украину и вложили миллиард долларов, и хотели бы и дальше продолжать вкладывать. Но то давление, которому они постоянно подвержены, не добавляет оптимизма и репутации стране. Наши силовые структуры продолжают заходить в окна, а не двери. А когда перед ними открываешь дверь, то наши сотрудники ГПУ предпочитают не прийти к инвестору цивилизованно в соответствии с законом, а предпочитают силовой метод – заблокировать работу терминалов и офисов, нанести убытки, за которые никто ни разу не ответил", - сказал он.

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Если их не услышат, то 10 крупнейших терминалов угрожают на несколько дней остановить экспорт зерна из Украины.

"Эти предприятия – самые большие экспортеры, у них десятки тысяч сотрудников, и наша задача не довести до этого", - сказал Мирошниченко.

"На самом деле совсем не хочется этого делать, - добавил Шаджишвили. - Но если все искусственно останавливается одной бумажкой следователя, то что мешает искусственно остановить себя самому? Только одно – обязательство перед своими партнерами. Но власть своими действиями нас банкротит. Она лишает нас самого дорогого, что у нас есть. А самое дорогое – это не наш бизнес, а репутация, благодаря которой с нами работают крупнейшие международные компании".

"Как функционирует черный рынок все знают, это чистой воды рэкет. Это было в 90-х годах, только теперь другие приходят. Они уже "обилетили" тех, кто работает на черном рынке, а теперь "обилечивают" честный бизнес… Мы уже не говорим о борьбе с черным рынком… Но белый то рынок вы зачем "обилечиваете"? Белый рынок платит в бюджет!", - уточнил Владимир Слабовский, операционный директор терминала AllSeeds.

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Кроме того, Мирошниченко сообщил, что "Бізнес-Варта" рассматривает вопрос подачи исков о компенсации нанесенных убытков:

"Мы изучаем возможность консолидированных исков в суд о компенсации убытков, которые были нанесены терминалам. Сейчас мы работаем над юридической и расчетной базой. Такого прецедента у нас еще не было: никто не требовал компенсации убытков с чиновников и государства. Но если государство не защищает инвестора, то… Это сложно, но у нас уникальная ситуация. Задействованы предприятия, которые имеют доказательную базу".