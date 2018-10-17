"Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело ", - сказал Глава государства, отметив, что в поле зрения расследования личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.

Президент акцентировал на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства.

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия" сказал Петр Порошенко. Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких".

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.