В рамках расследования крушения Су-27 назначены экспертизы топлива, которым заправлялся самолет, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Кроме того, 16 октября 2018 года постановлением заместителя генерального прокурора Украины - главного военного прокурора Анатолия Матиоса создана группа из числа прокуроров военных прокуратур Центрального и Западного регионов Украины, что позволило одновременно проводить следственные действия на территории как места падения самолета, так и в местах его постоянного и временной дислокации (г. Миргород Полтавской области, г. Староконстантинов Хмельницкой области), а также в штабе Воздушных сил ВС Украины (г. Винница), и в соответствующих органах военного управле ления в городах Луцк и Киев. В настоящее время опрошено более 40 свидетелей.

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Дело находится в производстве следователей следственного управления Главного управления Нацполиции в Винницкой области. Военные прокуроры осуществляют процессуальное руководство и непосредственно проводят неотложные следственные и процессуальные действия.

Для осмотра места происшествия в соответствии с требованиями УПК Украины эксперты использовали квадрокоптер. Самописцы (так называемые черные ящики) на месте трагедии найдены, информация с них обрабатывается экспертами.

Продолжается работа по изъятию летной документации.

На месте происшествия заканчивается сбор останков погибших, после чего планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. Также уже назначены судебно-медицинская экспертиза и судебная экспертиза нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправлялся самолет).

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Проведение следственных действий организовано таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему выполнению учебно-тренировочных полетов.

Комиссия МОУ по техническому расследованию катастрофы самолета Су-27УБ (в соответствии с приказом Министра обороны Украины № 520 от 16.10.2018), с завтрашнего дня будет проводить ежедневные заседания в г. Староконстантинов.





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Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).