Это очень удачный пример консолидации вокруг национальных интересов Украины, - Порошенко поблагодарил украинскую делегации в ПАСЕ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Я инициировал эту встречу для того, что поблагодарить нашу парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за победу. Я думаю, что это очень удачный пример, когда все политические силы, или абсолютное большинство политических сил консолидируются во время пребывания в международных политических организациях, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, консолидируются вокруг национальных интересов Украины", - сказал Петр Порошенко украинским парламентариям.

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По его словам, это очень важно, потому что "сценарий россиян был в том, чтобы провести "триумфальную русскую осень или русскую весну" в Страсбурге". Он добавил, что они хотели показать, что "поведение, которое демонстрирует сейчас Россия во всем мире, но в первую очередь в Украине во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии против нас на востоке нашей страны, оно является приемлемым и никуда западные демократии не денутся, проглотят и все можно решить деньгами, в том числе вкладом ли вкладом в бюджет ПАСЕ российских денег ".

"Я думаю, что было очень символично продемонстрировать, что не деньги все решают, что ценности для Европы является первым приоритетом", - подчеркнул Президент, добавив, что украинские парламентарии, находясь в составе различных политических групп ПАСЕ смогли мобилизовать решение, которое четко подтверждает ценностный характер Совета Европы ", - отметил Петр Порошенко.

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Глава государства особо отметил роль каждого народного депутата, который в составе парламентской делегации, работает в ПАСЕ. Он также особо отметил и роль украинских дипломатов, работающих в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Президент отметил: "Шаг за шагом мы восстанавливаем справедливость, которая позволит нам вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, вернуть Крым в Украину и Украину в Крым. И сделать ряд важных вещей для восстановления территориальной целостности ".

"Консолидацию, которая так прекрасно родилась и продемонстрировала свою эффективность, надо сохранять", -также отметил Петр Порошенко.

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Президент рассказал, что видел те кадры, которые облетели весь мир. "Важно то, как это освещали на российских телеканалах. Им уже нужен переводчик, потому что слова украинского гимна для них как оружие наше наиболее эффективно. Я готов это признать, что украинский Гимн - это сильное оружие. А ваше исполнение, не по вокальным данных - было абсолютно безупречным", - сказал он.

По его словам, наши скоординированные действия привели к позициям, которые не дали России обеспечить реванш: "Они растеряны, они не знают, что делать ... Так же, как они растеряны в вопросах церкви. Думаю, что это только мобилизует нас на эффективные дальнейшие шаги и наша координация принесет дополнительные результаты ".

Президент также добавил, что украинская делегация в Страсбурге была возможность продемонстрировать, что это не является и не будет только проблемой Украины".

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