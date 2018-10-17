Кабмин утвердил новые правила проведения военно-патриотической игры для молодежи "Джура"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Документ определяет, что участвовать в игре могут школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования, члены общественных объединений, участники молодежных центров и т.п.

"Новым положением мы фактически расширяем спектр влияния игры на развитие украинской молодежи. Кроме того, оно четко разграничивает полномочия всех сторон, вовлеченных в организацию игры - центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, педагогов и общественности ", - рассказала глава МОН Лилия Гриневич.

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Она также подчеркнула, что в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение государственного финансирования для проведения этой игры.