США готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, пять источников канала сообщили, что США планируют прекратить финансирование восстановления тех территорий Сирии, на которых находятся иранские и русски силы.

Цель этого плана - устранение Ирана и его союзников из Сирии, чтобы не допустить прямого военного конфликта между США и Ираном.

Именно в рамках этой стратегии Белый дом готовит санкции против иранских и российских компаний, вовлеченных в восстановление Сирии, сообщили три источника канала, знакомых с планом.

Также отмечается, что США планируют продолжать борьбу против "Исламского государства" и работать над планом политического переходного периода, который не предусматривает отставку президента Сирии Башара Асада.

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