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17.10.18 21:52

Twitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем

Сеть микроблогов Twitter обнародовала архив с 10 миллионами твитов и других материалов, которые, как утверждается, являются результатом работы российских и иранских спецслужб.

Twitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем

Об этом говорится в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сообщается, что в связи с этим администрация соцсети раскрыла информацию о почти четырех тысячах аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. Его возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, который считается близким другом Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter заблокировал аккаунты, связанные с российской разведкой

В сервисе микроблогов объяснили, что раскрытие этих сведений призвано помочь всем тем, кто занимается исследованиями социальных сетей.

Напомним, 13 июля в США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

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