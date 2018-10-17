Тема убийства в оккупированной Керчи будет максимально быстро снята с повестки дня в РФ, - Цимбалюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал журналист, спецкор "УНИАН" в России Роман Цимбалюк.

"После того, как стало известно, что произошел взрыв, и было непонятно, что это, но стали поступать сообщения о том, что это теракт, сразу начала здесь расти напряжение. И сначала об этом забросили на шоу" 60 секунд "(минут - ред.), что это обязательно должна была сделать Украина. и дальше эта истерия нарастала-нарастала. И казалось бы, еще бросить только спичку, и для этого достаточно было, чтобы кто-то из официальных органов власти сказал, что это теракт, и сразу понятно, что вся эта грязь спустили бы на Украину", - сообщил он.

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Цимбалюк отметил, когда Следственный комитет переквалифицировал статью из "теракта" на "убийство двух и более лиц", даже кремлевские эксперты и пропагандисты, они были немного разочарованы.

"Ведь, казалось бы, все условия созданы, замечательный информационный повод, а тут ... Это фактически очень трагическая ситуация, но ее очень трудно присоединить к геополитическим раскладам. И, как написал одна из кремлевских "говорящих голов", мстить никому не нужно. И чувствовалось какое-то сожаление по этому поводу", - рассказал он.

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Роман Цимбалюк отметил, что тема трагедии в оккупированной Керчи будет быстро снята с российского телевидения.

"А если это, как можно сказать,"бытовуха", то российский телевизор работает таким образом, что сегодня они об этом говорят и завтра начнут об этом забывать, забывать и забывать. Потому что в царстве Путина, которое, как они считают, распространяется в том числе на оккупированную Керчь, должно быть все спокойно. И поэтому тема будет максимально быстро снята с повестки дня ", - рассказал Цимбалюк.

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Цимбалюк отметил, что такое событие даже российские власти не могут игнорировать. И они сегодня отработают по максимуму и дальше будут искать информационные поводы, чтобы перекрыть этот ужас.

"Помните, несколько лет назад, когда россияне придумали, что бы украинские диверсанты под прикрытием артиллерии в 16 году проникли в Крым, и тогда погиб по крайней мере один российский военнослужащий, то они об этом говорили очень и очень долго. Хотя не было никаких признаков и все говорило о том, что это выдумка. Но думали-думали... и даже это позволило россиянам отказаться от заседания "нормандской четверки". Как раз оно тогда планировалось", - сообщил журналист.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.