Новые строительные нормы для станций метро предусматривают доступность для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе

По словам замглавы Минрегионстроя Льва Парцхаладзе, в частности, в проекте новых ГСН В.2.3-7: 201X "Метрополитены. Основные положения" предлагается обязательно обустраивать удобные средства доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения при новом строительстве и реконструкции станций метрополитена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"К сожалению, большинство общественных объектов и транспорта в Украине до сих пор остаются недоступными для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Станции метрополитена не являются исключением. Люди вынуждены оставаться дома или пользоваться услугами такси, чтобы не преодолевать неудобные пандусы и другие препятствия в метро. Мы стремимся к созданию реальной безбарьерной среды в Украине, которая будет комфортным, удобным и безопасным для каждого. Поэтому при обновлении государственных строительных норм по метрополитенам планируем предусмотреть ряд обязательных мероприятий для обеспечения безбарьерности", - сказал замминистра.

Проект новых ГСН В.2.3-7: 201X "Метрополитены. Основные положения" предусматривает:

обязательное проектирования дверей на входах/выходах из метрополитена не менее 0,9 м для удобства прохода людей с инвалидностью - сейчас ширина двери установлена ​​на уровне 0,8 м;

обязательное обустройство контрастных или световых ограничительных полос и тактильной плитки на краю платформы - сейчас нет нормы;

обязательное установление механических подъемников или лифтов, удобных спусков на лестнице и в подземных переходах на выходе из вестибюля на поверхность тротуара с нормированным уклоном - сейчас нет обязательной нормы.

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Проект обновленных ГСН В.2.3-7: 201X "Метрополитены. Основные положения" разработан ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" на замену действующих ГСН 2010 года.

Кроме того, Лев Парцхаладзе напомнил, что Минрегион вместе с базовым институтом также разрабатывает отдельные ГСН по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения и на днях состоялось обсуждение запланированных норм. "В отличие от существующих с 2007 года ГСН - планируем, чтобы новые нормы были действительно эффективными. Прописываем не просто необходимость создания элементов безбарьерности, а все требования к ним, как должны выглядеть. Нормы будут касаться доступности для всех групп населения с инвалидностью: колясочников, тех кто имеет недостатки слуха, зрения и для других маломобильных групп населения", - отметил замминистра.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

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