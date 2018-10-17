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17.10.18 22:52

Десять дел о шпионаже направили в суд с начала года, - первый замглавы СБУ Маликов

С начала 2018 года, по информации СБУ, в суд направлены материалы десяти расследований относительно противозаконной разведывательной деятельности.

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Об этом на заседании антикоррупционного комитета ВР заявил первый заместитель председателя СБУ Виталий Маликов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году было передано десять дел", - сказал Маликов.

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Напомним, контрразведка СБУ в Запорожской области установила, что в период с июля 2015 году до октября 2018 представители местного органа власти оказывали спецслужбам Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Чиновники привлекали пророссийскую агентуру и подбирали людей из числа местных жителей, которые в интересах России проводили в области акции протеста и организовывали беспорядки, а также собирали информацию относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки.

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