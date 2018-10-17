Денисова заявила о готовности выехать в оккупированную Керчь вместе с российским омбудсменом Москальковой

Как передает Цензор.НЕТ, орб этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
По данным Денисовой, в результате теракта не менее 18 человек погибли, еще более 50 ранены и на данный момент находятся в больницах.
Омбудсман выразила свои искренние соболезнования семьям и близким погибших и раненых, среди которых были и дети.
Денисова отметила, что важно материально и психологически поддержать пострадавших.
Уполномоченный призывает вмешаться в ситуацию международное сообщество.
Для этого она обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимиру Воронкову и попросила помочь расследованию и предупреждению терактов на территории аннексированного РФ полуострова.
Также Денисова призвала секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда принять необходимые меры для безопасности людей.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.