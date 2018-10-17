Из-за вспышки кори остановлено обучение в 2 школах на Виннитчине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Комиссия районной администрации временно ограничила обучение в школах сел Копыстырин и Рахни-Лесные. Карантин объявлен до 26 октября.

"Первый очаг этого заболевания корью появился из-за детей, которые не прививались по религиозным убеждениям их родителей. То есть были отказы от прививок. Непривитые дети послужили источником инфекции для других детей. Проведены клинические обследования, на сегодняшний день ведется работа по иммунизации и убеждения родителей, что детей нужно прививать против кори", - отметили в лабораторном центре МОЗ.

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В селе Копыстирин регистрируются единичные случаи заболеваемости корью. В одной из школ также остановили обучение.

"В Копыстирин заболело 6 детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости, в селе нет чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В Винницкой области в прошлом году было зарегистрировано 106 случаев заболевания корью, а в текущем году - уже 1500 случаев.

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